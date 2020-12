„Wir laden Sie herzlich ein zu einem besinnlichem Spaziergang an der frischen Luft. Lassen Sie sich von den Impulsen inspirieren und genießen Sie den Ausblick auf die schöne Landschaft“, appelliert Schwester Margret an Gläubige und Neugierige. Der Weg beginnt vor dem Gästehaus, führt an den Garagen vorbei und geht bis zum Kreuz auf dem Berg. Auf ihrer Homepage, www.zionsberg.de sind weitere Informationen sowie Gottesdiensttermine für die Festtage zu finden.