Während des vergangenen Schuljahres haben 16 Schülerinnen und Schüler am Teilstandort Borgentreich das Profilfach „Schulkochbuch“ unter der Leitung von Theresa Reiz besucht. Nach einem Jahr Arbeit kann sich das Ergebnis sehen lassen: Im Kochbuch „Cooking Masters – Lieblingsrezepte aus der Schulküche“ finden sich Rezepte von A wie Amerikaner bis Z wie Zwieback-Dessert. Bei den abwechslungsreichen Rezepten wie Tacos, Blätterteigherzen, Früchtepunsch und One-Pot-Pasta ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Nur die Rezepte, die den Ansprüchen des Teams genügten, haben es in das Kochbuch geschafft. Die Kriterien: Einfach, schnell, preiswert und vor allem lecker sollten sie sein. Doch bis zum fertigen Kochbuch gab es viel zu tun: Rezepte sichten, auswählen und zubereiten, Gerichte verändern und verfeinern, arrangieren und fotografieren.

Nur die 40 besten Rezepte wurden ausgewählt, abgetippt und mit zahlreichen Varianten und Tipps versehen. Texte wurden geschrieben, ein passender Name ausgesucht, das Layout gestaltet – erst dann, nach einem Jahr Arbeit, wurde das Buch in Druck gegeben.

Bei der Arbeit in der Schulküche wurde auch viel gelacht und gelernt: Schokoladenkuchen ohne Zucker schmeckt nicht, Weihnachtsplätzchen mit zu viel Backpulver sind nach dem Backen nicht mehr sternförmig und der Kopfübertest zeigt, ob der Eischnee wirklich schon fertig ist.

Realisiert werden konnte das Schulkochbuch der Sekundarschule nicht zuletzt durch die Unterstützung des Fördervereins der Schule. Elisabeth Kreutzer vom Förderverein freut sich nicht nur, dass dieses tolle Projekt gefördert werden konnte. „Meine Kinder werden in den Weihnachtsferien bestimmt die eine oder andere Minute finden, um ein paar Rezepte aus dem Schulkochbuch auszuprobieren.“

Das neuen Kochbuch der Sekundarschule wird Interessierten auch zum Kauf angeboten. Es ist zum Preis von fünf Euro am Montag und Dienstag im Sekretariat in Borgentreich (8 bis 12 Uhr) sowie an einem Fenster neben dem Haupteingang in Warburg am Montag von 8 bis 16 Uhr sowie am Dienstag 8 bis 14 Uhr erhältlich. Weitere Informationen dazu gibt es in Borgentreich unter Telefon 05643/8242 und in Warburg unter Telefon 05641/92310.