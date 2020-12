„Wanderbarer“ Adventskalender

Der krönende Abschluss des „wanderbaren“ Adventskalenders findet am 24. Dezember in der Pfarrkirche statt.

Die Freude bei Initiatorin Marie-Theres Schauerte ist riesig: „Wir sind von der Aktion begeistert, die vielen Rückmeldungen waren wunderbar. Besonders für die Kinder war es eine ganz besondere Sache, jeden Abend die vielen hell erleuchteten Häuser und die tollen Mottos der Teilnehmer zu sehen“, sagt die 33-jährige Mutter eines Sohnes.

Das Konzept: Jeden Tag im Advent erstrahlte die jeweilige Zahl des Kalenders in einem besonders festlich dekorierten Fenster eines Wohnhauses oder im dazugehörigen Vorgarten, sodass es gut von der Straße oder dem Gehweg aus für Fußgänger zu sehen war.

Wer mochte, stellte für die großen und kleinen Vorbeiwandernden Süßigkeiten und andere Präsente bereit.

Der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt und einige Teilnehmer dekorierten sogar nach einem besonderen Motto.

So grüßte zum Beispiel am 7. Dezember das amtierende Ossendorfer Königspaar Johannes und Christina Laudage mit den dazugehörigen sieben Zwergen und einem Vorgarten im Märchen-Stil. Natürlich durfte auch der garstig-grüne Grinch nicht fehlen, den Anke und Matthias Engemann in der Menner Straße stimmungs- und vor allem liebevoll in Szene setzten.

Doch nicht nur Familien machten mit. Auch die Kinder der Kita Heinturmwichtel und die Löschgruppe der Freiwilligen Feuerwehr beteiligten sich mit Feuereifer an dem Adventskalender.

Alle Stationen hatte Marie-Theres Schauerte pünktlich zum Beginn der Adventszeit auf einer Dorfkarte verzeichnet und im Schaukasten der Gemeinde ausgehängt sowie über soziale Medien und die Ossendorfer Homepage veröffentlicht.

Die Zahlen waren so verteilt, dass sich ein Rundwanderweg ergab, den viele gerne für einen abendlichen Spaziergang nutzten. Zudem waren die Zahlen auch als Route bei Google-Maps verfügbar, sodass man sich auch einfach und bequem vom Smartphone lotsen lassen konnte.

Viel Lob gibt es auch von Ossendorfs Bezirksverwaltungsstellenleiter Walter Güntermann. „Damit haben die Menschen im Dorf einmal mehr gezeigt, dass sie auch in diesem schweren Jahr zusammenstehen.“

Ab Weihnachten sind Bilder zu allen 24 Stationen des Adventskalenders unter www.ossendorf.de zu bestaunen. Passend zum Abschluss öffnet am 24. Dezember die Ossendorfer Pfarrkirche ihre Türen – allerdings unter Berücksichtigung der geltenden Schutzmaßnahmen.

Unter dem Motto „Macht Euch auf den Weg zur Krippe“ lädt die Gemeinde St. Johannes Enthauptung von 14 bis 17 Uhr zu einem Besuch ein. Startpunkt hierfür ist das alte Spritzhaus auf dem Marktplatz. Von dort aus wird der Besucherstrom dann so geleitet, dass größere Ansammlungen vermieden werden.

Zudem bittet das Organisationsteam der Kirchengemeinde darum, dass die Besucher sich einen Stift mitbringen. Die Kinder können gerne auch ihre Martinslaternen mitbringen.