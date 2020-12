Davon gelten 1.573 Personen als genesen (71 Personen mehr als am Tag zuvor) und 401 Personen als noch aktiv infiziert (66 Personen weniger als am Vortag). Eine weitere Person aus dem Kreis Höxter, die positiv getestet war, ist verstorben. Dieser Erkrankte war 86 Jahre alt und wohnte in Nieheim. Damit sind seit Beginn der Pandemie 31 positiv getestete Personen im Kreis Höxter verstorben. Die Anzahl der Covid-19-Fälle der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner beträgt für den Kreis laut Robert-Koch-Institut am 22. Dezember 162,566.

Hier die Dienstagzahlen aus den zehn Städten:

Bad Driburg: 50 aktiv Infizierte (8 weniger als Freitag), 276 bestätigte Fälle insgesamt, 225 Genesene, 1 Verstorbener.

Beverungen: 39 aktiv Infizierte (zwei mehr), 106 bestätigte Fälle, 66 Genesene, 1 Verstorbener.

Borgentreich: 19 aktiv Infizierte (drei weniger), 142 bestätigte Fälle, 120 Genesene, 3 Verstorbene.

Brakel: 56 aktiv Infizierte (15 weniger), 275 bestätigte Fälle, 218 Genesene, 1 Verstorbener.

Höxter: 102 aktiv Infizierte (minus 13), 325 bestätigte Fälle, 215 Genesene, 8 Verstorbene.

Marienmünster: 19 aktiv Infizierte (minus 1), 57 bestätigte Fälle, 38 Genesene, 0 Verstorbene

Nieheim: 23 aktiv Infizierte, 68 bestätigte Fälle, 44 Genesene, 1 Verstorbener.

Steinheim: 32 Infizierte (10 weniger), 255 bestätigte Fälle, 218 Genesene, 5 Verstorbene.

Warburg: 52 aktiv Infizierte, 376 bestätigte Fälle, 317 Genesene, 7 Verstorbene.

Willebadessen: 9 aktiv Infizierte (3 weniger), 125 bestätigte Fälle, 112 Genesene, 4 Verstorbene.

Kreis Holzminden: 134 aktiv Infizierte (plus 22), 503 bestätigte Fälle, 354 Genesene, 15 Verstorbene. Die Inzidenz liegt bei 93,7 auf 100.000 Einwohner.