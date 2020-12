Inzidenzwert sinkt unter 200er-Marke

Kreis Höxter (WB/vah) -

Der Inzidenzwert in der Corona-Pandemie ist im Kreis Höxter wieder unter die 200er-Marke gefallen. Das Kreisgesundheitsamt gab den Wert, der die Zahl der Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner in einer Woche dokumentiert, am 2. Weihnachtstag mit 195 an. Ab einem Wert von 200 drohen weitere Einschränkungen wie Ausgangssperren. Die nächste Aktualisierung steht in der Nacht zu Sonntag an.