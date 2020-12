Drehleiter in Daseburg im Einsatz

Warburg -

Die Warburger Feuerwehr hat in der Nacht zum ersten Weihnachtstag eine Katze von einem Dach in der Straße Im Dorning in Warburg-Daseburg gerettet. Ein Anwohner hatte das hilflose Tier gegen 0.30 Uhr auf dem Dach bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.