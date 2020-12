Nachtwächterlied erklingt an Silvester

Auf dem Brüderkirchhof steht in der Vollmondnacht mit Hut und Mantel ein Nachtwächter. In der rechten Hand hält er eine Hellebarde, mit der linken Hand führt er das Nachtwächterhorn zum Mund. Eine Laterne zu seinen Füßen wirft ihr Licht auf den Boden. In der Altstadt sind eine Reihe von Fenstern erleuchtet. Auf der Rückseite der Karte ist das Warburger Nachtwächterlied abgedruckt, das über lange Zeit am letzten Tag des Jahres in der Stadt vor den Häusern erklang:

Der Text dies Liedes

„Tut (Hörnerklang)!

Wir wünschen Euch ein glückseliges, neues Jahr.

Das wünschen wir den Bürgern allzumal.

Auch ein friedsames und langes Leben,

dazu die ewige Freude und Glückseligkeit.

Gott behüt Euch vor Krieg, vor Pest, vor teurer Zeit,

das wünschen wir der ganzen Christenheit,

Auch vor Feuer und vor Wassersnot,

Vor dem bösen schnellen Tod.

Tut! Tut! (Hörnerklang)“

Gottfried Beyer kam 1920 nach Warburg, da war der Nachtwächterberuf bereits Geschichte. Fantasie und mündliche Überlieferung mögen ihm bei der Gestaltung seiner Arbeit geholfen haben. Jahrhundertelang hatten Nachtwächter in den dunklen Stunden für Ruhe und Ordnung gesorgt, sie gaben Acht auf Feuersgefahr und verdächtige Personen und riefen die Stunde aus.

Erinnerungen an früher

Victor Niemeyer, der um 1870 in Warburg lebte, schreibt in seinen Erinnerungen: „Die Romantik des damaligen Warburgs fand Ausdruck in der Erscheinung des Nachtwächters, der mit dem Horn über der Schulter von der Dunkelheit bis zur Morgendämmerung die Stadt durchzog, die Stunden ausrief und der Feuer- und Diebesgefahr wehren sollte. ‚Die Glock hat zehn geschlagen, zehn ist die Glock‘, hörten wir oft in der Nacht den Ruf des Wächters mit dem nachfolgenden ‚Tütütü‘ auf seiner Flöte, während sein Signalhorn nur bei Gefahr erscholl.“ Mit dem Aufkommen der Straßenbeleuchtung in der Nacht und neuen Polizeigesetzen verschwanden Nachtwächter im frühen 20. Jahrhundert nicht nur in Warburg.

Bereits in den Stadtrechnungen des 16. Jahrhunderts werden die Nachtwächter als städtische Bedienstete aufgeführt. Die Besoldung für den nächtlichen Dienst war schmal, sodass die Nachtwächter auch als Totengräber und Glockenläuter arbeiteten.

Das Neujahrssingen war eine weitere, kleine Einnahmequelle. Die Nachtwächter zogen von Haus zu Haus und brachten mit Hörnerklang und dem Nachtwächterlied den Bewohnern ihre guten Wünsche für das neue Jahr vor. Dafür erhielten sie eine kleine Entlohnung.

Auch Polizisten sangen

Ursprünglich war das Neujahrssingen allerdings ein Privileg des Stadtmusikanten gewesen. Als diese Einrichtung zu Beginn des 19. Jahrhunderts einging, übernahmen das Neujahrssingen die Nachtwächter.

Unumstritten war diese Sitte nicht. Unter den Bürgermeistern Schmidt (1880 -1884) und Wigandt (1884-1885) war den Nachtwächtern das Neujahrssingen verboten. In der Zeit der Weimarer Republik, Nachtwächter gab es nicht mehr, übernahmen zeitweise Polizeibeamte das Neujahrssingen.

Weil sie es mit ihrer dienstlichen Stellung nicht vereinbaren konnten, bestellte Bürgermeister August Dissen 1929 städtische Arbeiter zu Neujahrssängern. Am 4. März 1934 um 24 Uhr war das Warburger Nachtwächterlied als Abschluss des Westfalentages im Westdeutschen Rundfunk zu hören.

Zur Serie

Gemeinsam mit dem Warburger Stadtarchiv im „Stern“ bietet das WESTFALEN-BLATT die Serie „Ein Bild – und seine Geschichte“. Wir haben interessante Motive und selten erzählte Geschichten entdeckt, die wir in loser Reihenfolge in dieser Zeitung aufbereiten sowie auf unseren Online-Kanälen präsentieren. Die bald 1000-jährige Stadtgeschichte bietet eine Fülle an Themen.