Schützen pfeifen auf das Corona-Jahr

Jeder Haushalt in Warburg-Germete soll zwei Trillerpfeifen für die Silvesternacht erhalten

Warburg -

Diese Aktion der Schützen aus Warburg-Germete reizt zu Wortspielen: Im Luftkurort sollen die Einwohner zum Jahreswechsel um Mitternacht auf Corona pfeifen. Vielleicht soll auch nur das verrückte Jahr 2020 abgepfiffen oder das hoffentlich bessere Jahr 2021 angepfiffen werden? Jedenfalls werden alle Germeter Haushalte an Silvester bis in die Nachmittagsstunden hinein zwei Trillerpfeifen in ihren Briefkästen vorfinden. Ein Geschenk der Schützen.