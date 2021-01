Sie befuhr am Donnerstag, 31. Dezember, gegen 20.55 Uhr mit ihrem VW Polo die Bundesstraße 7 aus Warburg kommend in Richtung Scherfede.

In einer leichten Rechtskurve, in der Durchgangsstraße von Ossendorf, geriet die Detmolderin in Höhe der Einmündung Sonnenstraße nach links von der Fahrbahn ab. Mit ihrem Wagen stieß sie gegen eine Laterne und eine Grundstücksmauer.

Die Frau blieb unverletzt. Es entstanden jedoch Schäden an der Laterne und an der Grundstücksmauer. Ebenso wurde das Fahrzeug so schwer beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.

Da die eingesetzten Polizeibeamten vor Ort alkohol- und drogentypische Ausfallerscheinungen bei der Frau feststellten, wurde ihr eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Bei den weiteren Ermittlungen wurden bei der Frau auch Betäubungsmittel aufgefunden. Ihr wurde das Führen von erlaubnispflichtigen Fahrzeugen untersagt und Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Der entstandene Sachschaden beträgt 2500 Euro.