Corona-Zahlen am Neujahrstag: 398 aktiv infizierte Menschen

Höxter (WB/rob) -

Am Neujahrstag hat der Kreis Höxter neun Covid-19-Infektionen weniger auf seiner Internetseite gemeldet als Silvester. Insgesamt gibt es im Kreis Höxter aktuell 398 aktiv Infizierte. Die Sieben-Tages-Inzidenz ist von 142,60 am Silvestertag auf 134,04 auf 100.000 Einwohner an Neujahr zurückgegangen.