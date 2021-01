Tages-Inzidenz fällt im Kreis Höxter auf 134,04

Höxter -

Am Neujahrstag hat der Kreis Höxter neun Covid-19-Infektionen weniger auf seiner Internetseite gemeldet als Silvester. Insgesamt gibt es im Kreis Höxter aktuell 398 aktiv Infizierte. Die Sieben-Tages-Inzidenz ist von 142,60 am Silvestertag auf 134,04 auf 100.000 Einwohner an Neujahr zurückgegangen. Die Zahl der bestätigten Fälle wird mit 2396 Frauen und Männern (plus 46) angegeben. Genesen sind 1962 Personen (plus 55 zum Vortag). Die Zahl der Verstorbenen liegt unverändert bei 36 Menschen. Nachzulesen sind die detaillierten Daten im Internet unter der Adresse www. corona.kreis-hoexter.de.