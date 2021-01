Kindern Geborgenheit geben

Zwei Frauen erzählen, was es bedeutet, Pflegeeltern zu sein

Warburg -

Eine typische Schwangerschaft dauert neun Monate. Ausreichend Zeit also, um sich auf den Familiennachwuchs einzustellen. Frau M. aus dem Kreis Höxter bleiben manchmal nur wenige Stunden, um alles vorzubereiten, was so ein winziger Mensch braucht.