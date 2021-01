Region wird zum Rodelparadies

Höxter/Bad Driburg/Silberborn/Köterberg -

Der Schnee lockt viele Besucher in die Egge, in den Solling, auf den Köterberg und die Höhenzüge sowie in die verschneiten Wälder im Kreis Höxter. Die Kreispolizeibehörden Höxter und Holzminden sehen aber keinen Anlass, Parkplätze und Straßen an den Winter-Hotspots zu sperren. Im benachbarten Sauerland in Willingen, in Winterberg und im Harz sind wegen des Touristenansturms bereits zahlreiche Orte und Straßen voll abgeriegelt worden.