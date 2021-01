„Prävention sexualisierter Gewalt ist uns ein wichtiges Anliegen. Mit unserem Projekt wollen wir weitere Schritte gehen, die Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen für dieses Thema zu sensibilisieren und zu qualifizieren“, so Kathrin Jäger, Kreisgruppengeschäftsführerin des Paritätischen in Höxter und Paderborn. Neben inhaltlichen Fortbildungen bot das Projekt die Möglichkeit des Erfahrungsaustausches und für Impulse zur Weiterentwicklung der Schutzkonzepte der Kindertageseinrichtungen.

„Die Fachkräfte in den Kitas begleiten die Kinder oft über viele Jahre und bilden ein wichtiges Bezugssystem. Sie haben eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, Kinder für ihre eigenen Rechte zu sensibilisieren“, sagt Manuela Bünz, Fachberaterin für Kindertagesstätten des Paritätischen.

„Gleichzeitig haben sich viele Einrichtungen in den vergangenen Jahren auf den Weg gemacht, um Schutzkonzepte für ihre Einrichtungen zu erarbeiten – diese gilt es kontinuierlich weiterzuentwickeln“, berichtet Bünz.

Digitale Elternabende

Im Rahmen des Projektes wurden ebenso digitale Elternabende durchgeführt. „Eltern sind oft unsicher, wenn es um Fragen frühkindlicher Sexualität und Entwicklung geht. Hier wollen wir den Austausch fördern und dabei unterstützen, eine Sprachfähigkeit zu gewinnen“, so Matthias Kornowski, der als Sexualpädagoge für das Projekt tätig war.

Gefördert wurde das Projekt durch das Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes NRW. Durch die Förderung konnte den Kindertageseinrichtungen auch ein Materialpaket übergeben werden, das sie für die Weiterarbeit am Thema ausrüstet. „Wir freuen uns, dass wir über das Präventionsprojekt neue Impulse für unsere Arbeit erhalten haben“, sagt Ulrike Schmidt, Leitung des Kinderhaus Kunterbunt in Paderborn. Prävention sexualisierter Gewalt hat bei uns einen hohen Stellenwert. So ist es wichtig, sich immer wieder neu mit dem Thema auseinanderzusetzen und es fest in der Kita verankert zu wissen“, so Schmidt.

Dem Paritätischen Wohlfahrtsverband sind in den Kreisen Paderborn und Höxter insgesamt 36 Kindertageseinrichtungen angeschlossen. Dazu zählen auch viele Elterninitiativen, so die Verantwortlichen.