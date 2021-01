Drei weitere Personen aus dem Kreis Höxter, die positiv getestet waren, sind verstorben: Eine Person war 83 Jahre alt und wohnte in Bad Driburg, eine 97-jährige wohnte in Höxter. Eine Person war 86 Jahre alt und wohnte in Steinheim. Damit sind seit Beginn der Pandemie 39 positiv getestete Personen im Kreis Höxter verstorben.

Im Kreis Höxter waren bis Dienstag 2456 laborbestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus erfasst (46 bestätigte Infektionen mehr als am Vortag). Davon gelten 2069 Personen als genesen (29 Personen mehr als am Tag zuvor) und 348 Personen als noch aktiv infiziert (14 Personen weniger als am Vortag).

Aktive Fälle werden gemeldet aus Bad Driburg (27/-2), Beverungen (41/-2), Borgentreich (45/+23), Brakel (25/+1), Höxter (62/-13), Marienmünster (13/+1), Nieheim (23), Steinheim (34/-1), Warburg (65/+2) und Willebadessen (13).