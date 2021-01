Paket aus dem Schloss Bellevue

(WB). Mitte Dezember hatte der gebürtige Volkmarsener, der seit drei Monaten im Evangelischen Alten- und Pflegeheim Haus Phöbe im Warburger Ortsteil Rimbeck lebt, dem Bundespräsidenten einen Brief geschickt und darin berichtet, dass er sich in der Einrichtung sehr wohl fühlt, aber dass die Situation in der Corona-Krise unerträglich sei. Er berichtete davon, dass niemand zu Besuch kommen dürfe, was ihn traurig und einsam mache.

„Als dann, passend zu Heiligabend, das Paket aus Schloss Bellevue kam, habe ich vor Freude geweint“, gesteht Kurt Heinemann. Er hätte nie damit gerechnet, dass sich der Bundespräsident die Zeit nimmt, seinen Brief zu lesen und ihm persönlich zu antworten.

Das hat er aber offensichtlich, denn dem Paket war nicht nur das gewünschte Autogramm, sondern auch ein Buch über Schloss Bellevue mit einer ganz persönlichen Widmung. Dazu kamen noch zwei weitere Bücher über den Bundespräsidenten, eine Porzellantasse mit dem Motiv des Schlosses und einen Kugelschreiber, auf dem der Bundespräsident abgebildet ist.

„Am meisten gefreut haben ich mich aber über die persönlichen Worte – und natürlich das Autogramm“, sagt Kurt Heinemann, der seine Sammlung natürlich noch etwas erweitern möchte.

Erst gestern hat er das Autogramm von Papst Franziskus zugeschickt bekommen, auf das er über ein halbes Jahr gewartet hat. Jetzt wartet er auf Post von Joe Biden aus den USA. „Ich hatte auch Donald Trump angeschrieben und um ein Autogramm gebeten, aber das will ich jetzt nicht mehr“, lacht der 70-Jährige.

Frisch gegen Corona geimpft, hofft Kurt Heinemann nun darauf, seinen Lieben schon bald seine neueste „Trophäe“ zeigen zu können.