Grenze von 200 erneut überschritten

Höxter -

Am Donnerstag um 0 Uhr hat der Kreis Höxter 67 Covid-19-Infektionen mehr registriert am Vortag. Insgesamt gibt es im Kreis Höxter aktuell 481 aktiv Infizierte. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 201,78 auf 100.000 Einwohner (am Mittwoch noch bei 178,9) und hat damit erstmals seit Tagen wieder die 200er-Grenze überschritten. Landrat Michael Stickeln kündigte heute Morgen Reaktionen an.