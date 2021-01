SEK greift in Warburg zu

Warburg -

Einen SEK-Einsatz hat es am Donnerstag in Warburg gegeben. Ob dabei Menschen festgenommen oder verletzt wurden, ist noch nicht bekannt. Auslöser des Einsatzes war nach Informationen des WESTFALEN-BLATTES die Angelegenheit einer ausländischen Familie, die in den Bereich Ehre fällt.