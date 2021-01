Kreis will private Treffen untersagen

Ein entsprechender Vorschlag hierzu wurde dem Ministerium am Freitag zugesandt, die Entscheidung steht noch aus.

Konkret würde das bedeuten, dass sich künftig im gesamten Kreisgebiet auch in privaten Wohnungen die Mitglieder eines Haushaltes nur noch mit maximal einer anderen Person treffen dürfen. Hintergrund für diese Entscheidung ist die hohe Inzidenz im Kreis Höxter, die derzeit über 200 liegt.

„Wir sehen im Kreis Höxter sehr deutlich, dass sich viele Infektionen durch private Kontakte verbreiten. Deshalb bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger nochmals eindringlich: Verzichten sie schon jetzt komplett auf Besuche bei Freunden oder Verwandten, auch wenn es ihnen schwer fällt. Die Infektionszahlen sind besorgniserregend hoch. Wir müssen diese Pandemie gemeinsam eindämmen“, so Landrat Stickeln.

Am kommenden Montag, 11. Januar, tritt die neue Coronaschutzverordnung des Landes in Kraft, die persönliche Kontakte im öffentlichen Raum weiter einschränkt. „Wir hätten uns vom Land jedoch einheitliche Vorgaben erhofft“, sagt Matthias Kämpfer, Leiter des Krisenstabes des Kreises Höxter.

Der Kreis Höxter möchte daher einen Schritt weiter gehen und die geltenden Regelungen per Allgemeinverfügung auch auf den privaten Wohnbereich ausweiten. Konkret heißt es darin: „Private Zusammenkünfte und Ansammlungen sind nur gestattet mit Angehörigen des eigenen Hausstandes sowie zusätzlich mit einem Angehörigen eines weiteren Hausstandes, wobei dieser von betreuungsbedürftigen Kindern begleitet werden kann.“

Stimmt das Gesundheitsministerium des Landes dem Vorschlag des Kreises Höxter zu, könnte die entsprechende Allgemeinverfügung Anfang kommender Woche veröffentlicht werden.

Corona-Zahlen vom Freitag

Im Kreis Höxter waren bis zum 8. Januar 2021 (Stand: um 0 Uhr) 2.693 laborbestätigte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus erfasst (59 bestätigte Infektionen mehr als am Vortag). Davon gelten 2.180 Personen als genesen (68 Personen mehr als am Tag zuvor) und 471 Personen als noch aktiv infiziert (10 Personen weniger als am Vortag).

Eine weitere Personen aus dem Kreis Höxter, die positiv getestet waren, ist verstorben. Die Person war 95 Jahre alt und wohnte in Höxter.

Damit sind seit Beginn der Pandemie 42 positiv getestete Personen im Kreis Höxter verstorben.

Die Anzahl der COVID-19-Fälle der vergangenen 7 Tage pro 100.000 Einwohner beträgt für den Kreis Höxter laut Robert-Koch-Institut am 8. Januar: 209,624 (Stand: 0 Uhr)