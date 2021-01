Viele Wanderer in Schnee-Hotspots unterwegs

„Die Appelle scheinen Wirkung zu zeigen“, ist von der Polizei mit Blick auf die Hotspots zu hören. Zum einen waren die Leute nach den vielen Behördenaufrufen und dem Chaos vergangene Woche zurückhaltender, zum anderen hat es auch in der Region überall – bis auf die tiefen Lagen im Wesertal – Schnee gegeben, so dass weniger Besucher Lust auf einen Ausflug in die Schnee-Hotspots hatten und sich eher weit verteilten.

In den Wäldern (hier bei Höxter) sind Hunderte Menschen unterwegs gewesen. Foto: Michael Robrecht

Der Landkreis Holzminden hatte pünktlich zum Schneewochenende alle Rodelberge gesperrt und Polizei und Ordnungsämter zu Kontrollen entsandt. Landkreis-Sprecher Peter Drews verwies darauf, dass die Maßnahme darauf abzielte, die vielen Besucher aus anderen Regionen, wie Sauerland und Harz, abzuhalten, in den Solling und auf den Köterberg zu kommen. Auf den stark frequentierten Parkplätzen waren die Sperr-Schilder „Durchfahrt verboten“ oder „Rodelhang gesperrt“ aufgestellt worden. Die Rodelberge bei Silberborn/Neuhaus und am Köterberg blieben menschenleer, die Wege und Parkflächen aber nicht. Am Köterberg standen die Sperrschilder schon unten im Dorf und hielten die Leute ab. Bei Bad Driburg tummelten sich in der Egge auffällig viele Schneefans. Die K18 wurde gesperrt. Auf den Rodelwiesen in Driburger Ortschaften war laut Augenzeugen zu viel Publikum.

Der Wochenmarkt Höxter war am Samstag sehr leer. Foto: Michael Robrecht

Leer waren die Innenstädte, so wie der Wochenmarkt am Samstag in Höxter. Die wenigen Marktbeschicker zeigten sich enttäuscht von zu wenigen Kunden. Das hätten sie so noch nicht erlebt, sagten Fischhändler Willi Brüggemann und Obsthändler Mario Behrend.