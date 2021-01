„In Warburg könnte man bereits mit etwas Geld so viel machen“

Die Coronakrise dauert nun fast schon ein Jahr an. Wie ist die Situation der regionalen Kulturbranche?

Kai Greupner: Bei Live-Veranstaltungen ist nach wie vor Stillstand. Im Januar geplante Shows sind zumeist in den Herbst verlegt worden. Auch Februar wird sicher noch nichts stattfinden. Derzeit würde ohnehin niemand Karten kaufen. Wir planen aber natürlich alle weiter. Draußen könnte es nach meiner Einschätzung nach im Sommer wieder im größeren Stil möglich sein. Dann dürfte die notwendige Impfquote erreicht sein. Drinnen sicher nicht vor Herbst oder sogar erst im Jahr 2022.

Neben dem professionellen Verschiebeservice von Veranstaltungen gibt es also den Blick nach vorne?

Kai Greupner: Ja, was sollen wir auch anderes machen? Wir arbeiten ins Blaue hinein weiter. Und viele Veranstaltungen haben ja auch einen langen Vorlauf. Wenn wir nicht davon ausgehen würden, dass es irgendwann einmal besser wird, müssten wir ja sofort alle unsere Berufe hinschmeißen.

Haben das schon Kollegen aus Ihrem Umfeld getan?

Kai Greupner: Klar, ich kenne ein paar Leute, die schon aufgegeben haben. Ein bekannter Veranstaltungstechniker ist wieder in seinem ursprünglichen Beruf als Krankenpfleger tätig. Einer repariert jetzt E-Bikes. Ich bin mir nicht sicher, ob die irgendwann einmal zurückkehren. Ich selbst bin im Moment an zwei Tagen in der Woche auf einem Bio-bauernhof tätig, weil die dort so viel zu tun haben – und ich ja weniger. Viele suchen sich im Moment Ausweichlösungen. Wir waren eben die ersten, die schließen mussten. Und wir werden die letzten sein, die wieder aufmachen.

Kai Greup­ner (36) hat wie alle Kulturschaffenden ein schweres Jahr hinter sich. Foto: Jürgen Vahle

Wie sieht es mit den staatlichen Hilfen aus?

Kai Greupner: Von der derzeitigen November- und Dezemberhilfe werden die Branche und auch wir wohl profitieren können. Bei uns ist sie aber noch nicht auf dem Konto. Im Gegensatz zur Soforthilfe Anfang des Jahres. Das Geld haben wir sofort bekommen, müssen es aber fast zu 100 Prozent wieder zurückzahlen. Die Hilfe war auf einen Großteil der Branche nicht zugeschnitten.

Konnten Sie die Zeit seit dem Frühjahr denn anders nutzen?

Kai Greupner: Ja, natürlich. Mein Frau Sarah schreibt gerade an ihrem neuen Programm. Wenn alles gut läuft, hat es im Oktober Premiere in München. Aber da muss ich mit den beiden Kindern natürlich auch mal weg, sonst kann sie schlecht kreativ arbeiten, vor allem musizieren. Und ich denke mir natürlich auch weiterhin Sachen aus.

Geht es mit der Hörtour weiter?

Kai Greupner: Ja, das war ein sehr guter Erfolg, weil man die in Coronazeiten ja gefahrlos machen konnte. Wir hatten am Ende mehr als 600 Leute, die daran teilgenommen haben. Die Strahlkraft war weit über Warburg hinaus bis nach Kassel und Paderborn. Wir haben sogar eine Familie aus Hamburg gehabt, die sie gelaufen ist. Aber ohne Corona wären wir nie auf die Idee gekommen.

Kai Greupner: Zunächst einmal wollen wir es in Zukunft Hörspieltour nennen. Das passt einfach besser zum Inhalt. Zum anderen haben bereits andere Städte aus dem Sauerland angefragt, ob wir das nicht auch für sie umsetzen können. Da überlegen wir noch, ob wir die Idee an sie verkaufen oder es selber für sie umsetzen. In Warburg soll die Tour natürlich auch fortgesetzt werden. Es gibt dann eine neue Kinder- und eine neue Agententour. Die beiden alten sind auch weiter im Angebot, sodass man hoffentlich ab April aus vier Touren wählen kann.

Wie würden Sie das Kulturkonzept in Warburg insgesamt bewerten?

Kai Greupner: Es gibt schon was in Warburg, aber ich habe den Eindruck, dass in dieser Hinsicht von der städtischen Verwaltung nicht sehr viel Bewegung kommt. In Warburg wird Kultur gerne mitgenommen, wenn sie Leute in die Stadt zieht, die Menschen dann hier einkaufen oder etwas verzehren. Aber wir hoffen da auf etwas mehr Anerkennung und mehr finanziellen Zuspruch von Seiten der Verwaltung.

Mit welchen Ideen können Sie denn für Warburg aufwarten, die die Verwaltung der Politik zur Unterstützung vorlegen könnte?

Kai Greupner: Ich habe vor einigen Jahren schon einmal ein Konzept für ein Musikfestival in der Diemel­aue vorgestellt. Das ist dann leider im Sande verlaufen, weil das von Seiten der Stadt als nicht förderfähig angesehen wurde. Jetzt ist die Wirtschaftsförderung auf mich zugekommen und hat nach einem Konzept für eine Art Kultursommer für Warburg gefragt. In Paderborn ist im vergangenen Jahr Libori ausgefallen, da hat die Stadt 200.000 Euro in die Hand genommen und eine solche Veranstaltungsreihe finanziert. Jetzt gab es die Frage, ob das nicht auch in kleinerem Maßstab in Warburg möglich ist.

Und? Ist das möglich?

Kai Greupner: Ja, klar. Solche Dinge könnte man sicher auch in Warburg gut umsetzen. Natürlich sind bei uns keine 200.000 Euro Förderung möglich, aber wenn es nur 20.000 Euro wären. Meine Idee war zum Beispiel ein Reihe „Kultur an der Mauer“ auf der Straße „Hinter der Mauer Süd“ hinter dem Amtsgericht. Dort könnte man kleine Bühnen aufbauen, vorm Amtsgericht eine größere. Straßentheater, Malerei, Kabarett – all das könnte man auf den Bühnen anbieten mit einem grandiosen Ausblick auf das Diemeltal. Auch gab es die Idee, verschiedene leer stehende Geschäfte zu bespielen, zu einer Kulturbühne zu machen und dort zum Beispiel Lesungen anzubieten. Leere Fabrikhallen würden sich vielleicht auch für größere Veranstaltungen anbieten. Man hätte über viele Wochen hinweg an verschiedenen Spielorten etwas machen können.

Und was wird aus diesen vielen Ideen?

Kai Greupner: Wahrscheinlich so schnell nichts. Vor einigen Tagen wurde mir mitgeteilt, dass es dafür leider doch keinen Kulturfördertopf geben wird. Da war ich sehr enttäuscht. Es ging ja nicht um gigantisch große Summen. Aber auf eigene Kappe kann ich das nicht machen. Da ist das Risiko zu groß. Mit bereits einer geringen städtischen Förderung könnte man in Warburg ganz tolle Sachen organisieren und mal ein richtiges Pfund landen.

Gibt es für Ihre Ideen in Warburg ein Publikum?

Kai Greupner: Auf jeden Fall. Das hat man ja beim „Bunten Warburg“ gesehen, welche Stimmung auf einmal in der Stadt war. Und das noch Tage später, weil endlich einmal Kultur für alle gemacht wurde – für Erwachsene und Kinder, für Rentner, Migranten, Punks. Die Stadt bietet schon einiges an Kultur, wie die Meisterkonzerte oder die Theatersaison. Aber das ist am Ende doch reine Kultur für Bildungsbürger, für die Eliten. Dagegen ist auch gar nichts zu sagen. Aber es gibt eben auch noch viele andere Gruppen und Wünsche. Nur die kann man als privatwirtschaftlicher Veranstalter nicht erfüllen. Da müssen die Städte Geld zuschießen.

Was haben sie auch ohne die Hilfe aus dem städtischen Etat für 2021 oder 2022 in Warburg geplant?

Kai Greupner: Der im November in Warburg geplante Auftritt meiner Frau findet jetzt am 2. Juli statt – und zwar auf dem Brüderkirchhof. Da hat es ja im vergangenen Sommer schon gemeinsam mit der Interessengemeinschaft „Museum der Menschheit“ eine Veranstaltung gegeben. Vielleicht geht da in Zukunft noch mehr. Der Brüderkirchhof ist an warmen Sommerabenden als Veranstaltungsort einfach nicht zu schlagen. Ich bin auch im Austausch mit dem Kulturforum und Lena Volmert. Und meine Festivalidee habe ich auch noch nicht ganz verworfen. Vielleicht geht ja mit Hilfe der Stadt da 2022 etwas. Sicher ist es auch wichtig, Straßen zu sanieren. Aber eine schöne Veranstaltung bleibt länger in Erinnerung als eine schöne Straße.In Warburg könnte man bereits mitetwas Geld so viel machen.