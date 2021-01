Marsberg/Warburg -

Ein Mensch sitzt auf den Gleisen, dann naht ein Zug – so ein Horrorszenario hat sich einem Lokführer am Mittwochabend in Marsberg geboten. Trotz Vollbremsung konnte er nicht verhindern, dass sein Zug die Person überrollte. Später stellte sich heraus: Der Mensch war eine Puppe.