34-Jähriger richtet in Ossendorf diverse Schäden an – Mann kommt ins Krankenhaus

Ossendorf -

Ein Betrunkener ist mit einem Wagen am Mittwochabend in Warburg-Ossendorf verunglückt. Dabei hatte sich das Auto überschlagen, zudem verursachte der Mann diverse Schäden. Der 34-jährige Fahrer kam in ein Krankenhaus.