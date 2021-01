Jubiläum wird tagelang gefeiert

Die Karte zeigt neben einer Stadtansicht und dem fahnengeschmückten Rathaus zwischen den Städten unter anderem die Porträts von Adolf Kolping und Anton Krekeler. Dazwischen werden in vier Zeilen die Programmatik und Ziele des Vereins skizziert.

Der Name Adolf Kolpings (1813-1865) ist fest verbunden mit der Geschichte der Gesellenvereine in Deutschland. Am 6. Mai 1849 hatte er mit sieben Gesellen in Köln den Kölner Gesellenverein gegründet, der zur Keimzelle des Kolpingwerkes werden sollte. Die Gründungsversammlung des Gesellenvereins für beide Warburger Pfarreien fand 1884 in der Gastwirtschaft Michels zwischen den Städten statt.

In der Pfarrchronik der Neustadt wird berichtet: „Der Saal war decoriert mit grünen Stauden, zwischen welchen die Köpfe von Papst und Kaiser aufgestellt waren. Ueber denselben sah man ein Transparent mit den Worten: Gott segne das ehrbare Handwerk. Die Versammlung wurde eingeleitet und unterhalten mit verschiedenen Gesängen des Altstädter Caecilien-Vereins.“

Weiter steht dort: „Dechant Gerke hielt eine Anrede über Zweck u. Mittel des Gesellenvereins u. proclamierte als ersten Präses den Caplan Anton Krekeler, welcher mit einem stürmischen dreifachen Hoch begrüßt wurde. Derselbe erklärte sich zur Uebernahme bereit und hielt eine längere, durch öftere Beifallsrufe unterbrochene Rede u. brachte ein Hoch aus auf Papst u. Kaiser.“ In der Diözese Paderborn gab es zu der Zeit 44 Gesellenvereine, davon im heutigen Kreis Höxter außer in Warburg nur noch in Höxter und Driburg.

Anton Krekeler war am 30. Mai 1843 in Lüchtrigen als Sohn des Nagelschmiedes Friedrich Wilhelm Krekeler und dessen Ehefrau Wilhelmine geboren worden. Nach der Volksschule besuchte er das Gymnasium Theodorianum in Paderborn. Er studierte in Münster und Paderborn. In Paderborn wurde er am 12. März 1869 zum Priester geweiht. In Boppard und Xanten unterrichtete er anschließend an den dortigen Lehrerinnenseminaren.

Von 1881 bis 1884 war er als Aushilfsgeistlicher in Stahle tätig. 1884 wurde er Kaplan der Altstadtpfarrei Warburg. Auf seine Initiative geht die Gründung der Landwirtschaftsschule zurück. 1887 verließ Krekeler Warburg, um eine Stelle am Lehrerseminar in Paradies bei Meseritz im Bistum Posen anzunehmen. Schon am 22. September 1888 starb er dort, keine 46 Jahre alt. Seine letzte Ruhestätte fand er auf dem Friedhof seines Geburtsortes Lüchtringen.

Die Feiern zum 25-jährigen Bestehen des Vereins dauerten vom Abend des 18. Juni bis zum 20. Juni 1906. Begonnen wurde mit einem Zapfenstreich und musikalischen Umzug durch die Stadt. Am Kaiserdenkmal auf dem heutigen Gebrüder-Warburg-Platz wurde ein Feuerwerk abgebrannt und die Kaiserhymne gesungen. Anschließend traf man sich im Gasthof Bremer, heute Kalandstraße 11, zur Begrüßungsfeier für die Ehrengäste und zur Verlesung der Glückwunschtelegramme und -briefe.

Der Hauptfesttag begann mit einem feierlichen Gottesdienst, in dem man die Banner von 34 auswärtigen Vereinen zählen konnte. Die Festpredigt hielt ein Pater, der über Glaubenstreue, Glaubensmut und Glaubensleben der Gesellen sprach. Im Bürgerverein an der Straße Paderborner Tor war aus Anlass des Jubiläums eine Gewerbe- und Handwerksausstellung von Warburger Meistern organisiert worden.

Diese Ausstellung wurde noch zehn weitere Tage gezeigt. Zur finanziellen Absicherung der Veranstaltung wurden Lose angeboten, die Gewinne waren in Warburg hergestellt bzw. gekauft worden. In seiner Festansprache hatte Landrat Freiherr von Schorlemer dafür plädiert, regionale und lokale Produkte zu kaufen.

Am anschließenden Festessen in der Stadthalle nahmen etwa 150 Personen teil. Dann wurde in der Altstadtkirche die neue Fahne des Vereins geweiht. Die erste Fahne war im August 1885 mit einem großen Fest, bei dem mehr als 500 Teilnehmer gezählt wurden, offiziell übergeben worden. Sie zeigte auf einer Seite Josef mit dem Jesusknaben und die Warburger Lilie auf der anderen Seite. Die Fahne von 1906 lieferte das Warburger Stickereigeschäft von Maria Schrader und Maria Schilp am Kirchplatz.

Im Anschluss an die Fahnenweihe folgte ein Festumzug durch die Stadt. An ihm nahmen nicht nur die Vereine und die Honoratioren teil, sondern auch eine Reihe von Themenwagen. Vertreten waren Gärtner, Maler, Bäcker, Schmiede, Schlosser, Friseure, Schreiner, Kupferschmiede, Maurer, Zimmerleute und Brauer.

Auf einem Wagen sollte eine Figur von Adolf Kolping gezeigt werden. Sie zerbrach aber bereits zu Beginn des Zuges. Gegen 17 Uhr begann die Festversammlung in der Stadthalle. Am folgenden Tag stand noch ein Ausflug mit Musik nach Volkmarsen auf dem Programm.