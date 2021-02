Vom Paderborner Tor aus sind die Parkplätze Bornebrede weiter erreichbar, eine Einfahrt von der B7/Bornebrede aus in den Göringsgraben ist aber nicht möglich. Der erste Teil der Arbeiten soll am Freitag erledigt sein und die Straße über das Wochenende wieder provisorisch freigegeben werden. „Am Montag müssen wir dort aber noch einmal ran und erneut sperren“, erklärt Schmitz.

Die Arbeiten sind ein erster Vorgeschmack auf das, was die Warburger noch in diesem Jahr erwartet. Wie zuletzt am 20. Dezember 2019 berichtet , soll die Straße vom Paderborner Tor bis zur B7 (Stadtwerke-Kreuzung) nach den Plänen des Ingenieurbüros Anton Vollmer saniert werden. Etwa 425.000 Euro waren zuletzt für das Bauprojekt veranschlagt worden, das noch in diesem Frühjahr angegangen werden soll. Das Geld ist im Haushalt ist reserviert.

Das 450 Meter lange Verbindungsstück gehört zu den am meisten genutzten innerstädtischen Straßenabschnitten. Die Fahrbahn, die zuletzt Mitte der 1980er-Jahre erneuert und gepflastert worden war, ist aufgrund der hohen Beanspruchung und der Steillage in einem beklagenswerten Zustand.