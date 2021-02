Das „1721“ ist schon preiswürdig

Im Gegensatz zu vielen Großbrauereien hat die Familie Kohlschein noch kein unverkauftes und abgelaufenes Fassbier wegschütten müssen. Das hat Geschäftsführer Franz-Axel Kohlschein auf Nachfrage bestätigt. In der Kuhlemühle sei im Oktober letztmals in größerem Stil Bier in Fässern abgefüllt worden. Aus dieser Charge gebe es auch noch Restbestände in „überschaubaren Größenordnungen“. Die Brauerei hofft, dass das Bier mit dem möglichen Ende des Lockdowns noch abgesetzt werden kann. Unterdessen laufen die Arbeiten für die neue Biergartensaison. Derzeit werden neue Toiletten in alten Stallgebäuden errichtet. Los gehen soll es im Biergarten Kuhlemühle am 1. Mai. „Wir hoffen, dass wir bis dahin mit den Arbeiten fertig sind. Aber es könnte eng werden“, berichtet Michael Kohlschein.