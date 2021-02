Obwohl die Finanzierung des Kreisels noch Anfang März offiziell mit der Verabschiedung des Haushalts gesichert werden muss, wollte das Bauamt die kalten Monate ausnutzen, um die entsprechenden Bäume zu entfernen.

Hintergrund: In der Zeit vom 1. März bis 30. September gilt in ganz Nordrhein-Westfalen ein zeitlich befristetes Fäll- beziehungsweise Beseitigungsverbot für Bäume und Sträucher. In diesem Zeitfenster ist das Beseitigen von Bäumen nur unter ganz besonderen Umständen erlaubt (beispielsweise wenn Gefahr im Verzug ist).