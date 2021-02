Feier an der Landfurt

Neuapostolische Kirche in Warburg nimmt Präsenzgottesdienste wieder auf

Warburg -

Nachdem die Inzidenzwerte im Kreis Höxter gesunken sind, will die neuapostolische Kirche in Warburg unter strenger Beachtung aller Abstands- und Hygieneregeln am kommenden Sonntag, 28. Februar, mit der Wiederaufnahme von Präsenzgottesdiensten beginnen.