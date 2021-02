Für die Kultur wird nachgebessert

Die CDU-Mehrheitsfraktion hatte ein Treffen aller Kulturschaffenden gefordert, um das kulturelle Leben in der Stadt auf stabilere Füße zu stellen und 2022 ein Kulturfestival zu organisieren, das sich an das Fest „Buntes Warburg“ im Jahr 2019 anlehnen könnte. Um das Fest zu finanzieren, soll bereits städtisches Geld für 2022 zugesagt werden.

Erfolgreich bei den Beratungen waren auch Bündnis 90/Die Grünen, die den ohnehin schon eingeplanten Corona-Kulturfonds gerne einmalig aufstocken wollten – von 10.000 auf 25.000 Euro. Zuvorderst sollten die Kulturschaffenden in der Stadt angesprochen werden. Ihnen soll mit dem Geld die Möglichkeit geboten werden, kleine, dezentrale Kulturangebote in der Kernstadt und den Ortschaften zu organisieren. Dabei sollten auch Caterer und Gastronomen aus dem Stadtgebiet eingebunden werden, um weitere Einnahmequellen zu ermöglichen, da die angekündigten staatlichen Corona-Hilfen bei den von der Krise Betroffenen bislang weitgehend nicht angekommen seien, begründet Bündnis 90/Die Grünen.

Die Grünen machen auch Einsparvorschläge. So soll Geld beim Umbau der Hausmeisterwohnung an der Dreifachturnhalle eingespart werden. Der Kostenansatz von 180.000 Euro sei doch sehr hoch. Die neuen Parkplätze am Kurpark in Germete mit 100.000 Euro sind den Grünen ebenfalls zu teuer. Dort sollte doch lieber geschottert als gepflastert werden. Mit diesem Vorschlag ist die Partei allerdings etwas zu spät dran. Die Pflastersteine sind schon geliefert worden.

Auch ein Wunsch der SPD hat Gehör gefunden. Und auch er zielt auf die Förderung der Kultur ab. Vom Haushaltsjahr 2022 an soll nun ein ständiger städtischer Kulturfonds eingerichtet werden, der auch in den Folgejahren 10.000 Euro enthalten soll. Kulturschaffende sollen leicht mit kurzen Anträgen Geld aus diesem Topf für Projekte bekommen können. Ist der Topf ausgeschöpft, soll der Rat über eine Aufstockung beraten.