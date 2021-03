Im Jubiläumsjahr startet ein Foto-Wettbewerb

Warburg/Hofgeismar. -

Der Tierpark Sababurg ist der älteste, bis heute in seinem ursprünglichen Areal erhaltene, Tiergarten Deutschlands. In diesem Jahr besteht der 1571 von Landgraf Wilhelm IV. am Fuße seines Jagdschlosses Sababurg errichtete Tierpark seit 450 Jahren. Zu diesem Anlass kann man nun seine schönsten Fotos des vergangenen Jahrhundert präsentieren.