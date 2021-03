Warburg -

Im Alter von 83 Jahren ist August Heuel am 27. Februar nach langem, schweren Leiden verstorben. Am 12. Dezember 1937 in Witten an der Ruhr geboren, zog er 1974 nach Warburg, wo er an der Realschule in Warburg und in Peckelsheim die Fächer Englisch, Französisch und Religion unterrichtete.