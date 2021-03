Die Idee dazu fußt auf einem Einfall, den Menne schon vor Längerem hatte. Nachdem in der Alm die Speisen in Buffet-Form angeboten wurden, stellte sich die Frage: Warum das leckere Essen nicht mit einem Likör abschließen? So wurde der „Buffetputzer“ geboren. Zur Winterzeit, als Gänse auf den Tisch kamen, gab es den „Gänseputzer“. Kegelfreunde orderten den „Pumpenputzer“. „Dann kam Corona, und als logische Konsequenz haben wir den Virenputzer kreiert“, erzählt Markus Menne. Entwickelt wurde der Ci­trus-Ingwer-Likör, der als Paket mit 15 Fläschchen à 20 Milliliter angeboten wird, anfangs in Zusammenarbeit mit der Likörmanufaktur Warburg.