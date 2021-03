Termine gibt es oft direkt an der Tür

Seine Kunden würden das Terminshopping gut annehmen, zieht Pollmann nach der Öffnung am Montag eine erste Bilanz. Die ersten Kunden hätten bereits in der vergangenen Woche angerufen und Termine ausgemacht. Die Terminvergabe erfolge in der Regel am Telefon oder per E-Mail, sie sei aber auch spontan vor Ort im Eingangsbereich des Geschäftes möglich, macht Pollmann auf eine weitere Einkaufsmöglichkeit aufmerksam. „Dann können Kunden den Laden auch direkt betreten.“ Ein Kunde auf 40 Quadratmeter Die Voraussetzung dafür sei natürlich, dass sich nicht zu viele Kunden gleichzeitig im Geschäft aufhielten, erklärt der Inhaber des Möbel- und Einrichtungshauses. Das sei aber problemlos möglich. Maßgeblich sei dabei die Faustregel „Eine Person auf 40 Quadratmeter“. Demnach könnten sich gleichzeitig 50 Kunden in seinem Möbelgeschäft aufhalten.