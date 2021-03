Was kommt nach Corona?

„Auch wenn Referenten derzeit nicht ins Haus kommen, nicht mit Gruppen in Präsenz arbeiten, bleibt dennoch der Anspruch der ‚Hegge‘: Stellung beziehen zu aktuellen Themen, offen im Dialog bleiben, miteinander nach Sinn suchen. So ist es im Leitbild der ‚Hegge‘ festgeschrieben“, sagt Dagmar Feldmann. Aus diesem Grund hat das pädagogische Team ein neues Format entwickelt. Über die Homepage des Bildungswerkes ist ab sofort „Hegge mittendrin – in Gesellschaft, Kirche, Welt – Nachgefragt bei...“ kostenlos abrufbar. Zu finden sind Audio-Interviews genauso wie die Gedanken von Dagmar Feldmann zur Frage „Was kommt nach dem Schreckgespenst Corona?“. Die Zukunft ändert die Richtung Aber ist es überhaupt denkbar, dass alles wieder zur Normalität zurückkehrt?