Der Etat hat ein Volumen von etwa 54 Millionen Euro. Gebühren und Steuern bleiben, bis auf die zuletzt geringfügig angehobene Grundsteuer B, stabil. Der Haushalt beinhaltet allein Investitionen in Baumaßnahmen in einer Höhe von 10,3 Millionen Euro. Mit 2,85 Millionen Euro wird der Bereich Bildung und Erziehung gefördert. Größtes Einzelprojekt ist der Bau der Kita Ossendorf mit 1,4 Millionen Euro. Der Ausbau der digitalen Infrastruktur in der Stadt ist in dem Zahlenwerk mit 885.000 Euro enthalten. 777.000 Euro fließen in die Unterhaltung der Sportstätten, hier zum großen Teil in die Sanierung der Dreifach-Turnhalle. Trotz, oder auch gerade wegen der vielen Investitionen sowie dem erwarteten Einbruch bei der Gewerbesteuer hat der Etat ein Defizit von mehr als 9 Millionen Euro. 5,6 Millionen Euro sind als Folgen der Corona-Pandemie anerkannt und auf einen eigenen Posten gebucht. Wie dieses Geld ausgeglichen wird, ist unklar. Die Kommunen hoffen auf weitere Zuschüsse von Bund und Land. Das so „bereinigte“ Haushaltsdefizit beträgt noch 4,1 Millionen Euro. Investitionskredite in Höhe von 2 Millionen Euro sollen nun aufgenommen werden.