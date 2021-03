Miniatur-Welt auf 35 Quadratmetern

In ihren Räumen an der Lütersheimer Straße 20 in Volkmarsen treffen sie sich donnerstags um 18 Uhr um zu fachsimpeln, zu bauen und die Züge fahren zu lassen. Bedingt durch die Pandemie ruht das Clubgeschehen seit einem Jahr. „Wir hoffen, das wir uns bald wieder treffen dürfen. Schließlich wartet hier auch eine Baustelle auf uns“, sagt Heinz Feller. Das ständige Um- und Weiterbauen macht einen Teil der Faszination Eisenbahnmodellbau aus. Die Technik nimmt einen großen Raum ein – da sind vor allem Johnny Soyez und Heinz Feller gefragt. Früher stellte sich die Frage: „Gleichstrom oder Wechselstrom“. Heute heißt es: Wer beherrscht die Digitalisierung? Tüftler Soyez hat sich hinein gefuchst. Angefangen hat alles in Dalheim, berichtet der Volkmarsener. Dort hatte Boris Motyl sein Geschäft für den Modellbau. „Wir haben uns die neuesten Modelle angeschaut, Zubehör für unsere Anlagen daheim gekauft und uns ausgetauscht“, berichtet Peter Zahn.