Diese Liste war zuletzt im Haupt- und Finanzausschuss ohne Widerspruch der CDU an den Rat weitergeleitet worden. Dort trug die Mehrheitsfraktion aber die Punkte der Opposition nicht mit. Das führte zu sichtbaren Irritationen. Die SPD beantragte eine Sitzungsunterbrechung, um sich auch zu beraten, ob sie unter diesen Umständen, wie zuvor angekündigt, dem Gesamthaushalt noch zustimmen kann. Wie am Mittwoch berichtet, ging der Etat dann aber doch mit Stimmen von CDU, SPD, BU, AfD und FDP durchs Ziel. SPD will langfristige Fördersummen In beiden von der CDU auf der Änderungsliste abgelehnten Fällen ging es um eine stärkere Förderung der Kultur in Warburg in diesem und in den kommenden Jahren. Bündnis 90/Die Grünen wollten den auch von CDU mitgetragenen Corona-Kulturfonds einmalig aufstocken – von eingeplanten 10.000 auf 25.000 Euro.