Die Bürger Union votierte für eine Nutzbarmachung.

Wie berichtet hatte ein Bürger gefordert , die alte Verbindung wiederzubeleben, um die in den Jahren 2022 und 2023 zu erwartenden Verkehrsprobleme an der Ecke Desenbergstraße/Bahnhofstraße zu entschärfen. Die Bahn will dort die Brücken erneuern, das führt zu einer mehrwöchigen Vollsperrung sowie einer monatelangen Verkehrsbehinderung.

Das Bauamt hatte überprüft, wie hoch die Kosten liegen würden, wenn der Tunnel als Umleitungsstrecke instand gesetzt wird. Die Kosten lagen für den Auto- und LKW-Verkehr zwischen 670.000 und 1,2 Millionen Euro. Zu viel für die meisten Ratsmitglieder.

Die Grünen machten in der Debatte aber deutlich, dass sie sich den Tunnel perspektivisch als Radweg vorstellen können.