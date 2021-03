Gegen dicke Luft im Klassenzimmer

Im Kampf gegen Corona sollen an den Warburger Schulen auch Luftreinigungsgeräte und Raumluftsensoren zur Überwachung der CO-Konzentration in Betrieb gehen. Warburg Bei der Bekämpfung der Pandemie gehören Luftreiniger in Klassenräumen zu den unterstützenden Maßnahmen. Jetzt gibt es sie auch in Warburg. Die Hansestadt hat insgesamt 21 Geräte des bayerischen Herstellers Wolf angeschafft. „Die Geräte wurden größtenteils bereits geliefert und werden nun sukzessive installiert“, sagt Klaus Braun, 1. Beigeordneter der Stadt. Demnach sollen zehn Geräte am Hüffertgymnasium und an der Sekundarschule zum Einsatz kommen, elf an den fünf Grundschulstandorten der Stadt. Den Anfang hat in dieser Woche das Hüffertgymnasium gemacht. In vier Schulräumen, in der kleinen Sporthalle sowie in der Dreifachsporthalle wurden die Luftreiniger angebracht.