Vier Monate haben die Kinos in Deutschland wegen der Corona-Pandemie schon geschlossen. Es gibt zwar Licht am Ende des Tunnels, aber mit einem halbwegs regulären Betrieb sei sicher nicht vor Mitte April zu rechnen, selbst wenn die Inzidenzwerte im Kreis Höxter weiter niedrig bleiben, glaubt Cineplex-Chefin Ute Schlinker. Nach den jüngsten Beschlüssen von Bund und Land soll das Öffnen von Kinos zwar nach dem 22. März bei einem Inzidenz von unter 50 wieder erlaubt sein. Aber ob das so bleibt? Am 23. März steht die nächste Elefantenrunde im Kanzleramt an. 3500 Filmfans angelockt Familie Schlinker will jedenfalls zunächst das virenfreie Autokino wieder in Betrieb nehmen.