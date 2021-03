Die Rallye soll ein Zeichen gegen Rassismus und für Vielfalt setzen. Die Aktion wird an drei Tagen angeboten: am Samstag, 20. März, von 14 bis 16 Uhr, am Dienstag, 23. März, von 15 bis 17 Uhr, sowie am Samstag, 27. März, zwischen 14 und 16 Uhr. Die Mitmachaktion findet statt im Rahmen der internationalen Wochen gegen Rassismus des Kommunalen Integrationszen­trums des Kreises Höxters.

Alle Warburger Kinder und Jugendlichen sind eingeladen, die Geheimnisse der Warburger Geschichte zu erforschen. Die Rallye spricht Elf- bis 15-Jährige an. Natürlich dürfen sich aber auch Erwachsene auf die Entdeckungstour machen.

Beim Entdecken der Rallye­stationen durch die Warburger Gassen erfahren Teilnehmer, welche Verbrechen passieren können, wenn Menschen als minderwertig oder wertlos herabgewürdigt werden – wie während des Nationalsozialismus.

Quizfragen und Hördateien

Durch spielerische Quizfragen und Hördateien erfahren die Kinder und Jugendlichen auch von Menschen aus Warburg, die Widerstand geleistet haben.

Die Rallye erklärt weiterhin, welche Gesetze es heute gibt, die allen Menschen gleiche Rechte zusichern. Und natürlich zeigt die Rallye auch, wie bunt und vielfältig Warburg ist.

Die Rallye dauert etwa eine Stunde. Der Starttermin kann an den Aktionstagen im angegebenen Zeitraum frei gewählt werden. Start- und Endpunkt ist jeweils das Café Zweite Heimat, Hauptstraße 45, in Warburg.

Eine kurze technische Einweisung erfolgt coronakonform im Freien. Eine Mund-Nase-Bedeckung muss mitgebracht werden. Weiterhin benötigt man ein aufgeladenes Smartphone, die Nutzung von Kopfhörern wird empfohlen.

Die Teilnahme erfolgt auf eigene Verantwortung entweder alleine, als Zweierteam beziehungsweise als Familie.

Weitere Informationen zu der Aktion finden Interessierte auf der Homepage des Vereins „Zweite Heimat“ und auf der Internetseite der youngcaritas Warburg.