Da stehen die Architekten Schlange

15 Architekturbüros soll die Gelegenheit gegeben werden, ihre Vorstellungen in Zeichnungen und Modellen für diesen neuen Warburger Stadtteil in den Wettbewerb einzubringen. Beworben haben sich mehr als doppelt so viele. Im Losverfahren sind die 15 Teilnehmerbüros ausgewählt worden – fünf eher regionale Planer und zehn nationale und internationale. Darunter sind auch Bewerber aus Amsterdam, Bern und Warschau, bestätigt Warburgs Bauamtsleiter Rainer Ehle. Bis Ende dieses Monats haben die Büros noch Zeit, ihre Entwürfe in Warburg abzugeben.