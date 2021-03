Mit dem Tablet auf der Rückbank

Während der Fahrprüfung wird die Leistung des Fahrschülers nicht mehr schriftlich, sondern in einem bundesweit standardisierten digitalen Prüfprotokoll erfasst. Darin dokumentiert der Prüfer alle acht Fahraufgaben, wie Fahrstreifenwechsel, Kreisverkehr und Fußgängerüberweg und fünf Fahrkompetenzbereiche (Verkehrsbeobachtung, Fahrzeugpositionierung, Geschwindigkeitsanpassung, Kommunikation und Fahrzeugbedienung) zusammenfassend. Prüfer gibt Rückmeldung zur Fahrkompetenz Am Ende der Prüfung gibt der Prüfer eine Rückmeldung dazu, in welcher Situation die Fahrkompetenz gut war oder wo Nachhol- und Verbesserungsbedarf besteht. Aber auch Hinweise zur Nachschulung bei Nichtbestehen der Prüfung gehören dazu. Während der TÜV von einem „Meilenstein im Fahrerlaubniswesen“ spricht, sieht Fahrlehrer Andreas Scheele diese Neuerung auch kritisch.