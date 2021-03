Die Probleme am Bahnhof angehen

Für die erste Sitzung des neuen Ausschusses für Mobilität, der am Dienstag, 23. März, in der Stadthalle zusammenkommt, hat Warburgs Mobilitätsbeauftragter Jan Kolditz eine ganze Reihe von Verbesserungsvorschlägen gemacht, die in dem Gremium erstmals diskutiert werden. Kurzzeitparkplätze Jan Kolditz empfiehlt, weitere Bereiche für das Kurzparken zu erschließen. Dieser Vorschlag fußt auf einer Idee der CDU aus dem Herbst vergangenen Jahres. Für das Abholen und Bringen von Reisenden oder den Besuch des Reisebüros im Bahnhofsgebäude, könnte auf einer Fläche, die noch der Südzucker AG gehört und die sich entlang der Zufahrtsstraße befindet. Park-and-Ride-Fläche Die Park-and-Ride-Fläche (das sind die zum Bahnhof gehörenden Landzeitparkplätze) müssten attraktiver gestaltet werden.