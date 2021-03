Rückenwind für geplante Impfaktion in Scherfede

Brakel/Scherfede -

Von Ralf Benner

Es gibt Rückenwind für die Scherfeder Initiative, Im­pfungen gegen Covid-19 bei über 80-Jährigen in Scherfede, Rimbeck, Nörde und Bonenburg zu beschleunigen und direkt vor Ort in Scherfede vorzunehmen. Hintergrund sind Pläne des NRW-Gesundheitsministeriums, jetzt doch verstärkt die Risikogruppe der über 80-Jährigen durchzuimpfen. Impfungen könnten demnach auch durch mobile Impfteams in häuslicher Umgebung durchgeführt werden.