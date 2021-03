Osterurlaub: Fluglinie Sundair bietet vier Aprilflüge auf die Baleareninsel an – Negativer PCR-Test notwendig

Warburg -

Die aufgehobene Reisewarnung für Mallorca macht auch einen Osterurlaub an einem der beliebtesten Sommerziele am Mittelmeer ab Kassel möglich. Die Fluglinie Sundair startet am 3., 10., 17. und 24. April jeweils samstags ab Kassel-Calden auf die Insel.