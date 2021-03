Ein Superheld zum Anziehen

Der Shop soll zunächst montags bis samstags von 17 bis 19 Uhr öffnen. „Ich bin ohnehin vor Ort“, sagt Menne. „Wenn ich mein Gasthaus wieder öffnen darf, wird der Verkauf nebenher laufen. Natürlich können auch telefonisch Termine ausgemacht werden.“

„Mir macht das einfach Spaß“, erklärt der Restaurantbesitzer seine Motivation. Im vergangenen Frühling, als die Türen seines Lokals aufgrund des ersten Lockdowns schließen mussten, entschloss er sich, seinen Zitronen-Ingwer-Likör in „Virenputzer“ umzubenennen und ihn in den Handel zu bringen. Ruben Emme von True-Design entwarf das V-Logo basierend auf Mennes scherzhafter Aussage: „Ich wollte immer ein Superheld sein.“

Darüber hinaus fuhr der Unternehmer nach Rügen und bot auch dort seinen Likör erfolgreich bei Händlern und Gastronomen an. So ist das alkoholische Getränk aktuell beispielsweise im Angebot der „Seebrücke“ in Sellin zu finden.

„Virenputzer“-Spritz kommt

Es folgte in der Weihnachtssaison der „Virenputzer“-Punsch und die passenden Punschgläser sowie passende Glasstrohhalme. In der kommenden Woche kommt der weißweinhaltige „Virenputzer“-Spritz in der Sektflasche heraus – mit dem Vermerk: „Schmeckt von den Bergen bis ans Meer“. Dieses sommerliche Getränk für einen entspannten Abend auf der Terrasse wird gerade von einem Winzer in Wörrstadt bei Mainz abgemischt und soll von verschiedenen Warburger Gastronomen angeboten werden. „Verknüpfung und Austausch unter den Geschäftsleuten in der Hansestadt ist sehr gut“, freut sich Menne, der weiß, dass das nicht selbstverständlich ist.

Aus der Not eine Tugend gemacht

Warburgs Bürgermeister Tobias Scherf und Sören Spönlein, Wirtschaftsförderer der Stadt, schätzen die Kreativität des Unternehmers. „Es ist ganz toll, wie das entstanden ist“, findet Spönlein. „Der Gastwirt hat sozusagen aus der Not eine Tugend gemacht.“ Tobias Scherf bekräftigt: „Markus Menne hat den Kopf nicht in den Sand gesteckt und sich zur Aufgabe gemacht, eine Idee zu verwirklicht. Dieser Optimismus ist sehr vorbildlich.“

Markus Menne hätte auch kein Problem damit, neben seinen T-Shirts, Hoodies und Jacken, die in den Größen S bis 3X erhältlich sind, sowie diversen Geschenkartikeln auch regionale Produkte anderer Unternehmer anzubieten wie Imkereiprodukte oder ähnliches.