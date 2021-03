Bahnhofskonzept aus einem Guss

Mobilitätsausschuss will das Quartier in Warburg von Experten überplanen lassen

Warburg -

Von Jürgen Vahle

Das Gelände des Warburger Bahnhofs sowie das nähere Umfeld sollen in einem gemeinsamen Konzept überplant, entwickelt und dann deutlich aufgewertet werden. Das hat der Ausschuss für Mobilität am Dienstag in seiner ersten Sitzung dem Rat empfohlen. Gleichzeitig soll der mit Fördergeldern hinterlegte Bau einer Mobilstation für Fahrräder auf Eis gelegt werden, bis das neue Konzept steht.