Der Kulturverein Scherfede bietet nun Eventpakete mit passenden Speisen und Getränken zur Kabarettnacht an. Organisator Olaf Menne freut sich: „Unsere Scherfeder Gastro-Partner waren sofort von der Idee begeistert und haben ohne zu zögern eine Kooperation zugesichert. Auch die Warburger Brauerei war sofort dabei.“

Das Hotel Rose aus Scherfede bietet ein warmes Drei-Gänge-Menü in drei verschiedenen Variationen an. Das Paket mit zwei Flaschen Warburger Bier kann in ausleihbaren Thermoboxen abgeholt werden, die die Speisen bis zu zwei Stunden lang warm halten. Das Paket inklusive Ticket kann der Verein für 40 Euro anbieten.

Fünf Euro günstiger ist das Eventpaket vom Gasthof Luis. Die Familie Geilhorn hat sich bislang bei jeder Kabarettnacht um das Catering der Künstler gekümmert. Zur Kabarettnacht bieten sie nun das Catering der Künstler für zu Hause an. Die „Künstlerplatte“ enthält Fingerfood mit einer kleinen Flasche Sekt.

150 Zugänge sind schon gebucht

Inzwischen zeichnet sich ab, dass die Warburger Kabarettnacht auch in der digitalen Variante ein voller Erfolg sein wird. Organisator Olaf Menne berichtet: „Wir konnten bis heute schon 150 Zugänge verkaufen. Die meisten davon sind Pärchen- oder Familientickets. Damit zum jetzigen Zeitpunkt schon über 370 Zuschauer dabei. Das ist ein super Wert, von dem unsere Streamingpartner sehr überrascht waren. Denn erfahrungsgemäß werden digitale Tickets erst sehr kurzfristig gekauft. Wir sind zuversichtlich, dass wir auf 1000 Zuschauer kommen.“

Allle Infos und Tickets finden sich auf der Internetseite , der neuen Plattform für Kulturveranstaltungen aus der Region, die dann online übertragen werden.

Die Ticketpreise

Für die erste digitale Warburger Kabarett-Nacht gibt es Tickets in fünf verschiedenen Kategorien. Neben normalen Eintrittskarten für Einzelpersonen und Paare sind auch Eintrittskarten für Familien und Tickets im Angebot, die eine Grußbotschaft in der Pause beinhaltet. Beim Gönner-Tickets geht Geld als Spende an die Veranstalter:

Regelticket: 20 Euro

Pärchenticket 30 Euro

Familienticket 35 Euro

Grußticket 50 Euro

Gönnerticket 100 Euro