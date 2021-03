Das Fahrzeug war schon bei Ankunft in Vollbrand, der Fahrer hatte sich in Sicherheit gebracht. Ein Einsatztupp unter Atemschutz ging mit einem Schaumteppich gegen die Flammen vor. Nachdem ein Abschleppunternehmen das Fahrzeug geborgen hatte, wurde die Straße anschließend noch gereinigt. Da die Fahrbahn beschädigt wurde, musste der Straßenbaulastträger informiert werden, der für eine Sanierung sorgt, teilt die Feuerwehr in einer Pressemeldung mit